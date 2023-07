Piscina di via Roma "Vasche per i bambini aperte entro l’estate"

La querelle esplosa in settimana sulle piscine di via Roma, che ormai da giorni coinvolge il capogruppo della Lega Daniele Spada e l’assessore allo Sport, nonché vicesindaco, Simone Faggi, (oltre al presidente del Cgfs Gabriele Grifasi) è arrivata anche in commissione con uno scontro frontale e nuove, reciproche accuse sulla sicurezza e il degrado dell’impianto. Per Spada il Comune deve intervenire subito perché ci sono troppi pericoli, per Faggi i disagi sono dovuti ai cantieri ma è sempre meglio tenere aperto l’impianto, seppure a capienza ridotta, che chiuderlo del tutto. Soprattutto ora.

Per il futuro, il Comune conta in qualche buona notizia come emerge dal cronoprogramma sui lavori dello stesso Faggi. "In via Roma – spiega l’assessore allo sport – sono tre i lotti interessati dai lavori: le vaschine dei bambini, gli spogliatoi e la piscina olimpionica. Il cantiere delle vaschine è finito: è stata chiesta l’autorizzazione all’Asl e cercheremo di aprirle entro l’estate. Per quanto riguarda gli spogliatoi invece, il cantiere è iniziato lo scorso 21 giugno e quindi siamo nei tempi stabiliti, mentre per la vasca da 50 metri, anche in accordo con le società sportive, i lavori inizieranno alla fine della prossima stagione agonistica. Questo significa che tra il 2023 e il 2024 verrà rimesso il pallone e la piscina dovrà chiudere per un anno. Ci stiamo già muovendo per trovare delle soluzioni adeguate per le società sportive". Quella di via Roma, unico impianto dove è consentita la libera balneazione, non sarà però la sola piscina interessata da importanti lavori. Anche quelle di viale Galilei e Iolo andranno incontro a una considerevole ristrutturazione, senza contare l’attuale intervento di manutenzione straordinaria al soffitto della piscina di San Paolo, costato circa 22mila euro. "Su viale Galilei – prosegue Faggi – i lavori di rifacimento degli impianti del piano di sotto saranno divisi in due parti: circa venti giorni nel mese di agosto e altri venti a dicembre per evitare chiusure straordinarie. Poi ci sarà il terzo intervento nell’estate 2024 sulle caldaie. Per quanto riguarda Iolo, la gara per la vasca da 50 metri coperta è stata aggiudicata a marzo e siamo già partiti con i carotaggi. Il progetto esecutivo arriverà entro la fine dell’anno e subito dopo partirà il cantiere, che dovrà finire entro il 30 giugno 2026 ed è una data inderogabile per i fondi del Pnrr. Inoltre, verrà rifatta la piscina da 25 metri. A San Paolo invece dovremmo assicurare la riapertura per fine agosto".

Andrea Biagioni