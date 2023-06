Scappa dall’incidente e va al lavoro, trovato e denunciato

Poggio a Caiano, 29 giugno 2023 - Di prima mattina ha provocato un incidente stradale ed è scappato, recandosi tranquillamente al lavoro. E' accaduto stamani a Poggio a Caiano, in viale Regina Margherita. Un uomo nato nel 1983, residente a Poggio, alle 8,40 giunto all'altezza dell'incrocio con via Europa ha tamponato il veicolo che lo precedeva e sul quale viaggiavano due adulti e due ragazzini.

Il quarantenne, invece, di fermarsi a prestare soccorso e scambiare i dati, ha fatto rapidamente manovra ed è fuggito in quanto la strada in quel punto è piuttosto larga. Il 112 ha inviato le ambulanze e la polizia municipale e uno dei passeggeri dell'automobile tamponata è stato trasportato in ospedale. Gli agenti della polizia municipale hanno sentito gli altri occupanti del veicolo, i testimoni sul posto e con l'ausilio delle telecamere è stato individuato il modello di automobile e chi era il conducente. L'uomo che aveva provocato l'incidente aveva già raggiunto il posto di lavoro, come se nulla fosse successo. E' stato denunciato per omissione di soccorso mentre il ferito in ospedale ha avuto una prognosi di 7 giorni.