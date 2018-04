Prato, 5 aprile 2018 - Un uomo che aveva speronato e aggredito con il suo mezzo un altro automobilista è stato rintracciato per danneggiamento aggravato e lesioni volontarie e sanzionato per guida con patente sospesa. E' accaduto nei dintorni del Mc Donald's di viale Leonardo da Vinci a Prato. L'uomo denunciato, mentre era in marcia, aveva chiesto strada insistentemente con gli abbaglianti a un'auto di fronte alla sua.

L'automobilista che lo precedeva, un giovane di 20 anni, non ha esaudito la richiesta con un gesto con la mano. E' iniziato a quel punto un inseguimento. Il ventenne è stato speronato più volte dall'altra auto, in quando non è stato più in grado di proseguire. A quel punto l'aggressore è sceso dall'auto continuando a danneggiarla.

Il ragazzo è riuscito a fuggire dentro il fast food e a dare l'allarme. Sono quindi intervenuti i vigili urbani. Ma dell'aggressore non c'era più traccia. Mentre il ventenne è stato portato sotto choc in ospedale, la Municipale ha cominciato un lungo lavoro di indagine. Confrontando le testimonianze con le immagini delle telecamere di sicurezza è riuscita a risalire al pirata della strada, denunciandolo. L'uomo aveva tra l'altro la patente già sospesa per precedenti infrazioni.