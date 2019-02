Prato, 2 febbraio 2019 - Il maltempo, atteso e annunciato con un'allerta arancione che resterà valida per tutta la giornata di sabato, si è fatto sentire a Prato e provincia, più in generale sul bacino idrografico dell'Ombrone Pistoiese e del Bisenzio. Secondo la protezione civile del Comune di Prato il peggio della perturbazione è passato anche se per tutto il resto della giornata ci saranno rovesci sparsi anche intensi.

Questa mattina alle 7,30 il livello dei fiumi era di 2,70 metri per quanto riguarda il Bisenzio a Gamberame, quindi alto ma tornato sotto il secondo livello di guardia (2.80) con livelli in calo. Il Bisenzio a Prato era a 1.33, sempre sopra il primo livello di guardia (1 metro) con livelli stabili o in leggero calo. L'Ombrone a Ponte Lungo (Pistoia) è sceso sotto il secondo livello di guardia ed è in calo. L’Ombrone a Poggio a Caiano è arrivato a 5,20 metri, ha superato il secondo livello di guardia (m. 5.00) con tendenza in crescita. Considerata la diminuzione dei livelli nelle stazioni a monte si prevede che il fiume non raggiunga i 6 metri.

A Prato chiuse tutte le piste ciclabili; in via Casale e Fatticci, subito dopo il sottopasso con via dell’Unione Europea (seconda tangenziale), si segnala una lieve esondazione del torrente Calicino che ha comportato un modesto allagamento della strada. In via di Filettole, all'altezza del civico 8, si è verificato lo smottamento di un muretto a secco che ha invaso la stradale. La viabilità è interrotta. Stanno intervenendo i vigili del fuoco e pattuglie della polizia municipale.

Luca Boldrini