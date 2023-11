Pigotte solidali all’Omnia Center

Sabato 9 e domenica 10 dicembre dalle 15 alle 20 all’Omnia Center in via delle Pleiadi il comitato Unicef Prato, presieduto da Laura Badiani, dà appuntamento con il mercatino di pigotte e regali e con il laboratorio per bambini di origami natalizi. Anche Babbo Natale si fermerà a giocare con i piccoli per tanto divertimento.

Con i regali di Natale dell’Unicef potranno essere garantiti alimenti e strumenti per curare le bambine e i bambini in stato di malnutrizione e salvare le loro vite. Unicef ricorda che a Natale si può cambiare il destino di tanti bambini "Niente ha più valore della vita di un bambino. Donare non cambierà il tuo Natale, ma cambierà per sempre quello di tanti bambini. Salvare loro la vita sarà il regalo più grande che potrai mai fare".