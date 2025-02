Dal rally all’endurance, passando anche per la motonautica. Una vita consacrata al motorsport, quella di Pietro Silva: nel corso della sua carriera iniziata nel lontano 1971 al volante di una Mini Cooper si è cimentato in più discipline, completamente diverse fra loro.

E il pilota piacentino, classe 1952, sarà il prossimo ospite della rassegna "Piloti & Leggende" promossa dal Ruote Classiche Club Prato. Domani alle 21, Silva presenterà infatti presso la sede di Ruote Classiche in via Ferrucci il suo libro "Sette vite...come i gatti". E condividerà con gli appassionati presenti aneddoti e curiosità legata alla sua esperienza nelle corse, in un avventura lunga mezzo secolo che l’ha visto conquistare persino il Campionato Italiano di Classe 1 Offshore, oltre alla "Viareggio – Bastia – Viareggio" (vinta nel 1989).

Ha inoltre avuto modo di cimentarsi in corse automobilistiche di durata negli Stati Uniti come Sebring e Daytona. E nemmeno adesso, a più di settant’anni, ha deciso di appendere guanti e casco al chiodo, misurandosi in competizioni di vetture storiche.