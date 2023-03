Pietro Grasso e i ragazzi In memoria di Falcone

L’ex procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso arriva a Prato per raccontare ai ragazzi delle scuole e non solo il suo impegno nella lotta alla mafia e la sua amicizia con il giudice Giovanni Falcone, grazie a Un Prato di libri. Oggi alle 17.30 in palazzo e domani alle 9 e alle 11 al Politeama. Nell’occasione della visita, Pietro Grasso presenterà il suo ultimo libro, scritto insieme ad Alessio Pasquini ed edito da Feltrinelli, "Il mio amico Giovanni": un racconto pensato per i ragazzi per spiegare loro chi era Falcone e narrare le tante battaglie vissute accanto nella lotta alla mafia. Sarà il presidente del centro studi Falcone e Borsellino di Prato Enzo Picardi, insieme agli alunni di alcune scuole, ad intervistare in salone consiliare di palazzo comunale a Prato. L’ingresso è libero e aperto a tutti. L’iniziativa sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Comune. Domani Grasso sarà invece al Politeama: in due incontri fissati uno per le 9 l’altro per le 11, dialogherà con i ragazzi, intervistato dal sindaco di Sasso Marconi e scrittore di libri per ragazzi Roberto Parmeggiani.