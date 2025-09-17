Prato dice addio a Piero Zucchi. Aveva 82 anni

Prato, 17 settembre 2025 – Profondo cordoglio a Prato per la morte di Piero Zucchi. L’imprenditore tessile aveva 82 anni.

Zucchi, uno dei pratesi che amava profondamente la sua città e le sue tradizioni, ovviamente legatissimo al Buzzi e alla Rivista per la quale era stato autore. Amava molto la musica e il teatro ed era legato al Politeama. Molto attivo nella vita di club, dagli indimenticabili tempi dei Misoduli, tanti i messaggi di condoglianze che arrivano dall’ambiente Lions.

Zucchi, inseparabile dalla moglie Ghitte, lascia anche la figlia Teresa e tre nipoti.

La salma di Zucchi è esposta alla Misericordia; il funerale giovedì 18 settembre alle 15.30 alla Pietà. La famiglia invita a devolvere un’offerta in sua memoria all’associazione Aima-Associazione Italiana Malattia di Alzheimer con la causale “Erogazione liberale in memoria di Piero Zucchi”: l’iban è IT89N0344021502000000505700.