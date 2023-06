Pieri: "Arrivò un regalo a casa durante il covid"

"Nel periodo del covid un pomeriggio mi suona al citofono di casa un corriere e mi dice: ho un pacco per la signora Pieri da parte del presidente Berlusconi. All’inizio pensavo fosse uno scherzo. Poi quando ho visto lettera e pacco ho capito che era tutto vero. Mi regalò un dipinto della Madonna, uno di quelli che conservava nella sua galleria di Arcore. Fu un’emozione indescrivibile, che dà la misura dell’uomo e del politico. Una persona che mancherà a tutto il Paese". Con un aneddoto di pochi anni fa, la coordinatrice toscana di Azzurro Donna, Rita Pieri, ricorda l’ex premier. "Se ne va un riferimento per tutta Italia – dice Pieri –, una persona e un politico sui quali in trent’anni non ho mai nutrito né un dubbio né una incertezza. La prima volta lo conobbi nel 1994 ad Arcore quando volle incontrare tutti gli eletti. Poi ci riparlai al congresso a Milano, dove ero candidata per entrare nel direttivo nazionale di Forza Italia. Mi disse: in bocca al lupo. Poche parole di un uomo che aveva un carisma eccezionale". Pieri racconta anche dell’eredità che lascia Berlusconi: "Diceva sempre di non pensare solo a dare alle persone ma di stare anche fra la gente – conclude –. Una differenza sottile ma che cambia tutto. Un insegnamento sociale che in tutti questi anni di politica ho fatto mio".

Molto vicina a Berlusconi era anche la deputata di Forza Italia, Erica Mazzetti, che proprio dall’ex premier è stata voluta al centro della candidatura nel 2022 nel collegio di Prato al Parlamento.

"Ha dato la possibilità a tutti di fare politica, anche a chi come me che all’epoca ero una perfetta sconosciuta – ricorda –. Quando ci incontravamo si complimentava sempre per il mio report mensile sull’attività parlamentare. Durante il periodo della possibile elezione a presidente della Repubblica ci sentimmo spesso: ho fatto di tutto per dargli il mio appoggio ma alla fine non è andata come speravamo. Ora tocca a noi portare avanti la sua storia politica con l’energia che in questi decenni l’ha sempre contraddistinto". A ricordare Berlusconi è anche il sottosegretario agli Esteri, Giorgio Silli. "Ha scritto la storia di Italia – dice –. Ci mancherà molto. Ci mancheranno il suo genio, la sua simpatia, la sua intelligenza politica, la sua energia, la sua umanità. A Berlusconi ho dato il mio primo voto e al suo fianco ho combattuto molte battaglie politiche".

Infine il ricordo dell’ex sindaco Roberto Cenni: "L’entusiasmo di quel giorno al Pecci credo sia stato unico nella storia della città – conclude –. Nemmeno Renzi riuscì a scuotere gli animi dei pratesi così tanto. Io provai più volte a farlo tornare a Prato, ma la situazione precaria del governo non aiutò. A lui comunque mi lega una delle giornate più belle della mia storia politica".

Stefano De Biase