Pienone in centro Il dragone torna protagonista

Il Dragone, dopo tre anni, si è ripreso il centro storico di Prato, in una sfilata attesa e seguitissima. Davvero in tanti hanno seguito i festeggiamenti per il Capodanno cinese. Colori, abiti tradizionali, e i dragoni grandi protagonisti prima al Macrolotto zero e poi in centro, dopo ‘l’antipasto’ di sabato tra fabbriche e capannoni. La sfilata – organizzata dall’associazione buddista della comunità cinese di Prato, da Illuminiamo il futuro di Save the Children e dalla Cooperativa onlus Di Vittorio con il patrocinio del Comune – ieri è partita dal tempio buddista, ha percorso poi via Pistoiese e le strade della Chinatown pratese arrivando fino in piazza del Comune. Erano tre anni che a Prato non si festeggiava il Capodanno cinese, con la celebrazione sospesa per la pandemia. Quest’anno (l’anno del coniglio secondo il calendario lunare cinese) la tradizione è tornata. La festa è stata organizzata nei minimi dettagli, e sono state tante anche le persone arrivate da fuori città per uno spettacolo che resta sempre coinvolgente e suggestivo.

Il ritorno ai festeggiamenti dopo tre anni sciagurati di pandemia ha creato qualche preoccupazione per la questione dei rimpatri. Secondo le agenzie di viaggio e le stesse istituzioni sarebbero migliaia i cittadini orientali che sono tornati in Cina per partecipare ai festeggiamenti dopo l’abolizione delle restrizioni presenti fino a pochi mesi fa e il costo più che accessibile dei biglietti aerei che ha invogliato non poche persone. L’attenzione è puntata sui possibili contagi: dopo la crescita dei positivi in Cina l’Italia, nel mese di dicembre, ha introdotto l’obbligo di tamponi per chi è in arrivo dagli aeroporti cinesi. L’obbligo è stato prorogato fino al 28 febbraio in tempo per la fine dei festeggiamenti.