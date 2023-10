Piccoli imprenditori crescono. Ecco la nuova edizione di Eye. Le idee di business nelle scuole

Nuova edizione, la numero 13, per EYE Ethics & Young Entrepreneurs, il progetto di educazione imprenditoriale etica promosso da Artes Lab e Comune di Prato che coinvolge 100 studenti delle scuole superiori pratesi: entrano in contatto diretto col mondo dell’imprenditoria per poi lanciare una propria idea imprenditoriale; la migliore, verrà accompagnata verso il suo sviluppo. Protagonisti di questa edizione sono gli studenti degli ultimi anni degli istituti superiori Convitto Cicognini, Istituto Dagomari, Datini con gli indirizzi alberghiero e tecnico agrario, dell’Istituto Gramsci-Keynes e del liceo Livi-Brunelleschi. I giovani partecipanti potranno incontrare e confrontarsi con imprenditori e professionisti del mondo dell’imprenditoria. Numerose le novità di questa 13esima edizione, con più ore dedicate a attività esperienziali, a incontri pratici con gli imprenditori e anche la prima lezione in occasione dell’inaugurazione del percorso: oggi nella sede di Prisma Lab gli studenti parteciperanno a un talk su etica e motivazione alla presenza di giovani imprenditori pratesi. Novità di quest’anno anche il Trofeo Eye Migliore idea d’impresa della Toscana 2024 che gli studenti di Prato, Firenze, Pistoia e Arezzo si contenderanno fino a una finalissima regionale. Al termine del percorso, che è in parallelo rispetto al tradizionale corso di studi scolastico, gli studenti di Eye Prato creeranno una propria idea d’impresa; i migliori progetti saranno presentati dagli stessi ragazzi in un contest a una giuria di esperti, chiamati solo successivamente alle presentazioni a nominare le idee più innovative e concrete. Per loro, la possibilità di essere accompagnate da una rete di esperti fino alla possibilità di avviare una start up.