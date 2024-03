Picchiato sindacalista: "Sesta volta in pochi mesi"

La scia di violenze denunciate dal Si Cobas ai danni di operai della Acca srl non si arresta. Il sindacato segnala la sesta aggressione a bastonate ai danni di un operaio pachistano. "Per la sesta volta un operaio è stato aspettato sotto casa ed attaccato. Questa volta è successo ad Usman, delegato sindacale della Acca srl per cui lavora come autista. Anche questa volta i due uomini avevano il volto coperto da caschi ed erano armati di bastoni. Usman se l’è cavata con tre giorni di prognosi per una bastonata ricevuta grazie all’intervento di un suo collega e coinquilino che ha messo in fuga i due aggressori. Tutto è avvenuto a Seano, nel Comune di Carmignano", ricostruisce il Si Cobas. E sottolinea che questo episodio "avviene mentre è in corso una trattativa con l’azienda per il futuro dei lavoratori che lavorano in appalto, senza diritti e sotto il controllo di un caporale". Una situazione che per il Si Cobas si ripete "perché le denunce degli operai aggrediti continuano a cadere nel vuoto" mentre "le istituzioni latitano". "All’ultimo incontro in Prefettura di febbraio avevamo chiesto un intervento urgente. Non c’è stato", chiosa il sindacato che rilancia con un’azione di solidarietà verso Zaka, "operai a cui è stata distrutta la macchina come gesto intimidatorio: in questi giorni sono stati raccolti più di 800 euro per devolvere a lui. Alla strategia della paura, rispondiamo ancora una volta con la solidarietà".

Si Cobas annuncia che presto tornerà a mobilitarsi "contro i caporali, per la regolarizzazione dei contratti e l’internalizzazione di tutti i lavoratori". Il sindacato ricorda che all’Acca srl, azienda di logistica e trasporto che si occupa della distribuzione in tutta Europa dell’abbigliamento prodotto dai pronto-moda del distretto, dall’aprile 2023 è in corso "una dura vertenza sindacale contro turni di 12 ore, lavoro nero ed assenza di condizioni minime di sicurezza. Gli scioperi hanno portato all’internalizzazione e regolarizzazione dei contratti di più di 20 lavoratori. La vertenza continua perché le stesse condizioni di sfruttamento continuano ad essere imposte ai lavoratori. Il controllo dell’Ispettorato del lavoro di luglio 2023 aveva riscontrato molte irregolarità – conclude il sindacato – ma l’azienda ha continuato a violare sistematicamente norme e contratti poiché la mole di profitti illeciti è molto superiore alle sanzioni".