Picchiato per aver difeso una ragazza "Ora interventi sulla sicurezza"

"Dopo quello che è accaduto, è chiaro che servono interventi sulla sicurezza in questa zona. Ho avuto uno scambio di messaggi con il sindaco Biffoni e, spero, di incontralo per chiedere qualcosa di concreto". E’ decisa la figlia del pensionato che venerdì pomeriggio è stato aggredito e picchiato con ferocia per aver tentato di difendere una ragazza in via degli Abatoni, zona Santa Lucia. L’anziano, 73 anni, è ancora in ospedale e rischia di perdere la vista da un occhio a causa delle botte ricevute in faccia. "Le sue condizioni sono stazionarie – aggiunge la figlia – Non sappiamo ancora se dovrà essere sottoposto a un altro intervento chirurgico all’occhio. I medici non hanno ancora dato una prognosi. Comunque sono decisa ad andare fino in fondo. Non possono succedere cose del genere. Prima questa era una zona tranquilla, adesso non più". Venerdì pomeriggio, l’anziano è intervenuto per difendere una ragazza che veniva picchiata con un casco da un altro giovane. Il ragazzo non ha gradito l’intromissione del pensionato e si è rigirato contro di lui colpendolo sul volto di fronte ai nipotini. La botta gli ha causato fratture al naso e all’orbita oculare.

Un episodio che ha suscitato diverse reazioni. "Il coraggio non ha età – ha detto il capogruppo del centrodestra in consiglio comunale, Leonardo Soldi – In un mondo dove spesso gli “eroi” sono gli influencer, questo nonno pratese ci ricorda che i veri modelli a cui aspirare sono quei cittadini silenziosi ma coraggiosi che si alzano in piedi per fare ciò che è giusto. Per quello che ha fatto propongo che, se le sue condizioni lo permetteranno, quest’uomo sia invitato a sfilare al fianco del sindaco sotto il gonfalone della città durante il corteggio storico dell’8 settembre. Quest’uomo è un modello esemplare di altruismo e coraggio che tutti dovremmo seguire". Oggi Soldi presenterà la richiesta ufficiale al sindaco.

"L’ennesimo episodio violento provocato da giovani – interviene invece Aldo Milone di Prato libera e sicura – E’ necessario che il Governo e il Parlamento intervengano per porre in essere misure stringenti nei confronti di questi giovani altrimenti rischiamo che questi fenomeni si estendono sempre di più".

Laura Natoli