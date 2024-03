Picchiato e rapinato sul treno. La Polfer arresta due ventenni grazie ai video delle telecamere

PRATO

Sono stati arrestati dalla polizia ferroviaria i presunti autori di una violenta rapina commessa ai danni di un ragazzo minorenne lo scorso 20 febbraio su un treno regionale Pistoia-Firenze. La Polfer ha identificato i presunti autori del gesto, si tratta di due albanesi di 20 e 24 anni, che sono stati riconosciuti alcuni giorni dopo da un agente della Polizia Ferroviaria libero dal servizio, in via Valfonda, vicino alla stazione di Santa Maria Novella. Dopo indagini della polizia e la richiesta della procura, il gip di Firenze ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei due ragazzi albanesi accusati di rapina aggravata in concorso.

Secondo quanto ricostruito, il minorenne era stato avvicinato dai due malintenzionati che per rapinarlo prima lo avevano colpito al volto e poi gli avevano strappato dal collo una collanina d’oro del valore di circa un migliaio di euro. I due aggressori sarebbero saliti a bordo del treno a Prato nella stazione di Porta a Serraglio individuando già, è una prima ipotesi, la potenziale vittima. Quindi, sempre secondo la ricostruzione della Polfer, avrebbero agito nei 3-4 minuti che intercorrono tra il Serraglio e la fermata di Prato Borgonovo e poi qui sarebbero scesi facendo perdere le tracce. Gli investigatori della Polfer anche attraverso la visione delle immagini delle telecamere sono riusciti a risalire all’identità degli autori del gesto.

In tal senso è stato determinante un agente della Polizia Ferroviaria che, mercoledì scorso, mentre era a Firenze nei pressi della stazione Santa Maria Novella, ha riconosciuto i due uomini in via Valfonda e ha dato subito l’allarme facendoli bloccare. La fuga dei due è finita così a Firenze. I due cittadini stranieri sono stati subito fermati e adesso si trovano a disposizione dell’autorità giudiziaria.