Picchetto e accuse: "Il Made in Italy dello sfruttamento". E salta sfilata di lusso

PRATO

A New York è saltata all’ultimo momento una sfilata di alta moda. Il presidio di operai iscritti al Sudd Cobas ha bloccato la consegna degli abiti destinati alla passerella. Capi che in boutique arrivano a 1.500 euro l’uno. Qui, chi li stira guadagna poco più di 1.300 euro al mese. Lavorando dodici, tredici ore al giorno, dal lunedì al sabato, senza diritti. "Guardate la misura dell’ingiustizia" attacca Luca Toscano, leader del sindacato autonomo. "Dobbiamo decidere se una giacca venduta a 1.500 euro deve essere fatta da chi lavora 40 ore a settimana per 1.500 euro o da chi ne lavora il doppio per poco più di mille, senza ferie né malattia pagate". Parole dure che rimbalzano ben oltre il distretto tessile pratese, mentre va avanti il presidio davanti all’azienda ’L’Alba’ di via delle Lame. Proprio lì, martedì mattina, un gruppo di operai in sciopero è stato aggredito.

Un lavoratore e la titolare, colta da malore, sono finiti in ospedale. Per il Sudd Cobas il quadro è chiaro: la proprietà starebbe per chiudere la sede di via delle Lame e spostare tutto in via Lecce. Obiettivo, scaricare i 18 operai sindacalizzati assunti regolarmente lo scorso inverno e rimpiazzarli con nuova manodopera a basso prezzo. "Questo distretto è una giungla, fuori controllo – denuncia Toscano – il Made in Italy prodotto sulla pelle della povera gente".

Il sindacato punta il dito sui committenti e i grandi marchi della moda che riforniscono le boutique di mezzo mondo. "Li abbiamo convocati – dice Toscano – non possono far finta di nulla. Il sistema va cambiato: il subappalto deve essere controllato e monitorato. Oppure i committenti devono assumere direttamente i lavoratori".

Perché il nodo è qui: l’etichetta che, secondo il sindacato, si reggerebbe su un esercito di operai sottopagati, spesso senza diritti. "Lo chiamano Made in Italy – insiste Toscano – ma sarebbe più onesto dire Made in Bangladesh o Made in Pakistan. Perché sì, il prodotto è fatto in Italia, ma alle condizioni di un paese del Terzo mondo". Da anni il sindacato denuncia turni massacranti: dodici ore al giorno, anche sette giorni su sette. Paghe da fame. Un sistema di violenze e intimidazioni che si ripete. "Aggressioni, minacce, squadre di picchiatori mandate a dare lezioni ai lavoratori – elenca Toscano – succede da tempo, ma tutti chiudono gli occhi". E non c’è solo questo. Su TikTok circolano decine di video di confezionisti cinesi che, dal cuore del distretto, pubblicizzano capi finiti a 25 e 50 centesimi. "Come si può pensare – chiede – che dietro quella tariffa ci siano operai pagati regolarmente?". Un’altra prova, secondo il Sudd Cobas, di una filiera fuori controllo, dove il prezzo stracciato diventa l’emblema dello sfruttamento. Intanto i grandi brand sventolano i codici etici, garantendo che in tutta la filiera siano rispettati i diritti dei lavoratori.

"Se è davvero così – replica Toscano – abbiano il coraggio di cambiare modello produttivo. Facciano assunzioni dirette. Ma costerebbe troppo".

Un copione già visto: "Preferiscono spostare il lavoro, da un’azienda che offre capi a prezzi stracciati a un’altra. Andrà così anche questa volta – dice il sindacalista –. I committenti verranno a dirci che non sapevano delle condizioni di sfruttamento, toglieranno la commessa all’azienda sotto i riflettori e la daranno a una delle tante altre che lavorano alle stesse condizioni". Si torna alla domanda d’origine: "Come si può pensare che dietro capi finiti venduti a pochi spiccioli ci siano lavoratori assunti regolarmente?". Il risultato è sotto gli occhi di tutti.

Merce che viaggia verso le capitali della moda, mentre qui, tra Montemurlo e Prato, migliaia di operai cuciono, stirano e tagliano per salari minimi, con orari impossibili. Il picchetto di via delle Lame non è un episodio isolato. "È l’ennesimo segnale di un sistema che arricchisce i marchi del lusso e scarica sui lavoratori il prezzo della competizione globale".

Silvia Bini