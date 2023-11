Piazza XX Settembre resta in stallo. Lavori fermi, nonostante i solleciti. Sfumata l’inaugurazione per Natale

Piazza XX Settembre, niente albero di Natale acceso nel centro per quest’anno.

E la situazione per vedere la piazza libera dal cantiere diventa sempre più ingarbugliata. I lavori per il rifacimento della piazza principale di Poggio a Caiano sono fermi dall’11 ottobre scorso, quando la direzione dei lavori ha chiesto il nulla osta a Provincia di Prato e Regione per la sistemazione della viabilità ed è emersa la vicenda dei pareri negativi, inerenti la sicurezza e i pedoni, rilasciati la scorsa primavera. La questione, ha infiammato il dibattito politico dentro e fuori il consiglio comunale. Piazza e viabilità sono però due progetti che possono procedere separatamente e il Comune, in attesa di definire la vicenda della viabilità, ha chiesto alla direzione dei lavori di ripartire. Risultato? Dopo tre solleciti nessuna risposta.

"Abbiamo inviato tre solleciti via pec – spiega l’assessore ai lavori pubblici Leonardo Mastropieri – al direttore dei lavori per far ripartire il cantiere limitato alle opere della piazza: due lettere sono state inviate da parte degli uffici il 26 e 31 ottobre e una da parte del sindaco il 13 novembre. Nessuno ci risponde. Sulla piazza, come amministrazione, non abbiamo mai espresso un giudizio: abbiamo ereditato questo progetto e lo portiamo avanti, solo sulla sicurezza riteniamo dover seguire le direttive di chi ha la gestione della strada. Avevamo già fissato un incontro con la Provincia per definire questi aspetti il 9 novembre poi è stato disdetto e prima di andare in Regione volevamo fare quello con la Provincia visto che alla fine è il gestore della strada regionale. La Regione, peraltro, ha già dato disponibilità all’incontro". L’opera doveva essere consegnata ultimata il 27 novembre e questa scadenza non sarà rispettata, inoltre in autunno il maltempo può influire sull’andamento dei lavori e viste le precipitazioni che ci sono state dal 2 novembre in poi si sarebbero interrotti.

Il silenzio però del direttore dei lavori preoccupa molto e il Comune adesso dovrà far intervenire un avvocato. Non ci sarà quindi nessuna inaugurazione entro Natale e lo scenario del cantiere abbandonato in mezzo alla città è desolante. E’ probabile che gli operai siano stati dirottati su altri cantieri ma "una risposta – conclude Mastropieri – per correttezza il direttore doveva darla e avremmo anche compreso determinate esigenze".

M. Serena Quercioli