Piazza XX Settembre Partono sabato i lavori

Parte il cantiere per la riqualificazione totale di piazza XX Settembre a Poggio a Caiano. Il sindaco Francesco Puggelli ha annunciato l’avvenuta firma del contratto con la ditta appaltatrice e sabato alle 12 ci sarà l’apertura del cantiere.

"Siamo finalmente arrivati a questo momento così atteso – dice Puggelli – perché piazza XX Settembre non è soltanto la cartolina d’accesso a Poggio, ma è il cuore della nostra realtà e una piazza è questo: socialità, unione, comunità. Dalla tempesta di vento che sradicò molti degli alberi, abbiamo sempre avuto l’obiettivo di restituire ai poggesi una piazza che li potesse accogliere e all’altezza della bellezza del nostro paese. Con un grande lavoro di squadra siamo stati in grado di recuperare il tempo perso a causa del Covid e ora siamo pronti per la posa della prima pietra".

Il progetto della futura piazza XX Settembre è stato redatto attraverso un percorso partecipato che ha coinvolto i professionisti, la cittadinanza, le associazioni avviato a seguito della tempesta di vento del 2015. Da quel concorso d’idee sono scaturiti dei progetti ed è stato scelto quello che sarà realizzato, con una piazza fra lo stile moderno e quello che conserva la sua storia. Non mancheranno gli spazi verdi e i percorsi pedonali che collegheranno la piazza alle vie del centro e alle Scuderie Medicee. Gli anni della pandemia hanno rallentato le fasi di progettazione, finanziamento e bando di gara ma adesso è tutto pronto per l’inizio dei lavori. Soddisfatto anche l’assessore ai lavori pubblici Tommaso Bertini: "Si tratta di un’opera importante per Poggio – ha detto – l’iter per arrivare ad oggi è stato complesso ma oggi finalmente siamo pronti per l’avvio del cantiere". Il cantiere sarà inaugurato sabato con una cerimonia aperta a tutta la cittadinanza.