Piazza XX Settembre Attenzione ai divieti

Lavori stradali a Poggio a Caiano, attenzione nei prossimi giorni ai divieti. In piazza XX Settembre, è in corso il maxi cantiere per il riassetto dell’area e sui quattro lati confinanti con le strade, il cantiere si sposta per non intralciare la circolazione. Il prossimo passaggio sarà dal 19 al 30 giugno quando per 24 ore ci saranno modifiche alla circolazione in piazza XX settembre sul lato di via Umberto I. Il piano prevede la chiusura al transito tra via Vittorio Emanuele II - via Umberto I. In via Sottombrone sarà posizionata la segnaletica di strada senza sfondo con doppio senso di circolazione per residenti e frontisti all’intersezione SottombroneUmberto I.Saranno coperti i 2 segnali senso vietato intersezione SottombroneUmberto I. Il Comune ha concesso poi il nulla osta all’abbattimento di un cipresso in via Filadefia.