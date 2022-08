Bacchereto, inaugurata la nuova piazza Verdi

Bacchereto (Prato), 1 agosto 2022 - A Bacchereto è stata inaugurata la nuova piazza Giuseppe Verdi con l’Angolo della Poesia. La piazza è stata ripensata e ristrutturata per mettere al centro la convivialità e l’amore per l’arte poetica rappresentata dallo storico “Premio Nazionale Poesia Bacchereto” ripartito nel 2021 e che per anni ha premiato poeti di grande livello.



Una fra tutti, Alda Merini, vincitrice dell’edizione 1991 con il poema “Le Madri” al quale è dedicato il monumento in pietra che rende la nuova piazza assai speciale. Si tratta di un’opera di Luigi Petracchi, presidente storico del premio e artista di livello internazionale, che ha trasposto i versi del componimento della poestessa dei Navigli in una suggestiva scultura. Grazie all'intuizione dell'allora assessore alla Cultura, Stella Spinelli, e all'entusiasmo dell'allora assessore ai Lavori Pubblici, Stefano Ceccarelli, accompagnati dalla sensibilità del sindaco, Edoardo Prestanti, questo Borgo dai mille tesori, è diventato così anche culla dell'arte contemporanea, di quella forma d'espressione che riesce a stupire, narrando un mix di bellezza e simboli.



Questa opera si va ad aggiungere, infatti, all’installazione di Mario Guarducci, dedicata a Leonardo da Vinci, e che dal 2019 campeggia vicino alla scuola materna del borgo. “Quest'Angolo è un invito a socializzare riavvicinandosi alla poesia – ha commentato il sindaco Edoardo Prestanti – ed è qui anche per ricordare che dal 2021 è tornato in tutto il suo splendore il Premio Nazionale di Poesia Bacchereto, che per oltre vent'anni era rimasto silente. La mia Amministrazione è orgogliosa di supportare iniziative culturali di così grande valore, nate dai cittadini per i cittadini. Siamo inoltre fieri di poter tagliare il nastro a questa nuova piazza tanto voluta da tutti i baccheretani”. A suggellare la festa dell’inaugurazione, oltre a tutta la nuova giunta Prestanti, con l’assessore ai Lavori Pubblici Chiara Fratoni che negli ultimi mesi ha saputo dettare il ritmo agli uffici per coordinare la fine dei lavori, anche la band dei musicisti dello Stage Estivo di Sax organizzato da Filippo Grassi e tanti baccheretani riuniti intorno alla sempre attiva e accogliente Polisportiva.

Maurizio Costanzo