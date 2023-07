"Piazza Mercatale, zero incassi" Esplode la rabbia per il cantiere

Nessun rumore di clacson, niente auto in fila, zero transito di bus. Era quasi irriconoscibile ieri mattina piazza Mercatale, caratterizzata di solito dal caos del traffico cittadino che la vede snodo principale, ma anche critico, della viabilità pratese. L’effetto, quasi da tranquilla località di vacanza, è stato scaturito dal nono giorno consecutivo di lavori in via Santa Margherita, che di fatto hanno sbarrato l’accesso in piazza per chi proviene dalla zona nord-ovest della città. Certo, passeggiare in Mercatale senza auto intorno è stato anche piacevole, ma per i commercianti il silenzio della piazza non è un suono amico. Perché significa difficoltà nel raggiungere le attività e di conseguenza incassi che crollano. Una rabbia che è covata in questi giorni di lavori alla rete idrica e che ieri è esplosa nelle proteste.

"Vorremmo chiedere al Comune e a Publiacqua se hanno intenzione di farci sapere quando riaprirà via Santa Margherita – incalza Sergio Fiaschi, titolare dell’omonima pasticceria di piazza Mercatale –. Già nessuno si è preso la briga di avvisarci di questi lavori, lasciandoci a pieno organico ma con la clientela crollata. Ora anche la beffa di non sapere nemmeno quando tornerà alla normalità la viabilità in Mercatale ci pare davvero troppo". La critica mossa dai commercianti è la solita di sempre: tutti comprendono la necessità dei lavori, ma contestano la mancata comunicazione del cantiere e anche le tempistiche. "Perché partire a metà luglio con questi lavori? – si domandano dalla Trattoria Lapo –. Non potevano farli ad agosto inoltrato quando la città si svuota e le aziende sono chiuse? La clientela di passaggio l’abbiamo persa tutta, di fatto lavoriamo solo con chi prenota e viene a cena". L’altro tema riguarda il personale. "Se ci avessero avvisato di una chiusura prolungata avremmo sfruttato questo periodo per mandare in ferie i dipendenti – prosegue Fiaschi –. E’ inutile stare a pieno organico se poi la clientela non riesce a raggiungerci. Tutte le estati via Santa Margherita e via San Giorgio hanno problemi di tubature, ma chiusure così prolungate sono un danno per i nostri bilanci".

Ma quando riaprirà via Santa Margherita? Per i commercianti non ci sono buone notizie. Perché l’ordinanza in scadenza domani verrà prorogata fino alla prima settimana d’agosto, periodo entro il quale Publiacqua dovrà terminare i lavori alla rete idrica. "Fermatevi 20 minuti in Mercatale e guardate quante auto ci passano – aggiunge il titolare del bar Oro Nero –. Per venire da noi devono fare un giro improbabile. Anche gli stessi corrieri ci fanno storie per consegnare la merce. E vogliamo parlare dei giardini? Sono preda di prostitute e spacciatori". Sul tema il consigliere comunale di FdI, Tommaso Cocci (foto), preannuncia un’interrogazione. "Questi lavori andrebbero fatti d’agosto – dice –, e soprattutto concordati con i commercianti. Se perdono dieci giorni di lavoro a luglio e poi chiudono per ferie d’agosto significa non fare incassi per quasi un mese".

Stefano De Biase