"Piazza Mercatale invasa da erbacce e acqua"

Non è la triste periferia di una provincia qualsiasi bensì la piazza più grande e centrale della città. Una residente ha inviato alla rubrica del ’cittadino cronista’ un video (qui accanto ne pubblichiamo un frame) che riprende i lati della strada che costeggia piazza Mercatale oltre ai giardini. Ai lati della piazza salta agli occhi la condizione in cui versa la strada principale: erbacce che spuntano ovunque, rifiuti abbandonati, acqua stagnate. "Questa è la condizione in cui si presenta piazza Mercatale alle 9.30 della mattina dopo la pulizia quotidiana - si legge nel messaggio inviato -. Sono una residente e vorrei che tornasse il decoro che un luogo così importante merita. Invece ci sono tombini otturati, erbacce inclote che spuntano dalle mattonelle, acqua stangante e sporcizia per non parlare dei giardini centrali. Le piante sono ormai un vago ricordo, la zona esterna è completamente secca, è solo un brutto spettacolo da vedere. Un profondo e crescente degrado e in cui si trova questa splendida piazza centrale. Le immagini parlano da sole, ormai le erbacce crescono ovunque nella totale noncuranza dell’amministrazione. I giardini sono totalmente abbandonati e non esiste manutenzione".

