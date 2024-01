Piazza Landini, spaccio e degrado: "I fine settimana sono un incubo"

Di giorno luogo frequentato dagli studenti, di sera zona di spaccio e bivacchi. Per non parlare della notte, quando le urla e gli schiamazzi dei ragazzini spesso in preda ai fumi dell’alcol disturbano la quiete pubblica, soprattutto nei fine settimana. La goccia che ha fatto traboccare il vaso nei giorni scorsi in piazza Landini è stato un divano abbandonato fra le aiuole con tanto di cocci di bottiglie rotte dappertutto, con buona pace delle 17 famiglie che vivono nei condomini accanto. "Avevamo fatto un esposto nel 2022 chiedendo più controlli – dicono sconsolati Adele e Nicola, due residenti – Evidentemente non è servito a nulla".

Benvenuti in questo piccolo spazio verde incastonato tra le mura antiche, la Lazzerini e il Museo del Tessuto. Dove i residenti sono sul piede di guerra per il trascinarsi di una situazione che ormai va avanti da tempo. Che sia estate o inverno, qui al calar del sole è tutto un viavai di spacciatori e tossicodipendenti, attirati dalle aiuole e dalle panchine che danno riparo. Non mancano le telefonate alle forze dell’ordine da parte dei residenti, esasperati anche per il degrado intorno. Dal muro condominiale imbrattato di scritte ai resti di un’antica bicicletta attaccata al palo, per non parlare delle siringhe a terra e delle rimanenze di cibo avanzato della sera prima. "E dire che nella piazzetta ci sono ben quattro cestini – fanno notare Adele e Nicola – Da quando abbiamo fatto un esposto alle autorità è stata installata una telecamera in più ma la situazione è peggiorata. Tutti i fine settimana è la stessa musica. Questo dovrebbe essere un luogo vissuto, data la vicinanza al museo e alla biblioteca e invece dalle 17 in poi si deve avere paura a uscire. Non poco tempo fa la piazzetta è stata rimessa a nuovo dopo essere stata distrutta da atti vandalici". A due passi da piazza Landini c’è il ristorante Ragiona, più volte finito nel mirino dei ladri e vittima dell’ennesima spaccata a metà gennaio. La zona a ridosso delle case è frequentata anche dagli amanti del parkour, lo sport di strada che va forte soprattutto fra i ragazzi. "Li vediamo arrampicarsi sui muretti condominiali e costeggiarne il bordo. Forse – fanno notare i residenti – questa non è la zona più appropriata".

