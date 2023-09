Piazza del Mercato accende i motori "Settembre a Prato" con Jerry Calà

E’ partito il conto alla rovescia per la rassegna "Settembre a Prato" che dal 6 al 17, in piazza del Mercato Nuovo, metterà in scena concerti, spettacoli, intrattenimento, stand enogastronomici e giochi per bambini, affiancando per dodici giorni le partite dell’antico gioco della Palla Grossa. Debutto in grande stile con Jerry Calà: appuntamento dalle 21.30 di mercoledì, spettacolo gratuito.

Proprio Jerry Calà ha realizzato un video, caricato sui canali social della rassegna, in cui invita personalmente i pratesi e i toscani al concerto-show. "Sarà una serata straordinaria, con i miei cinquant’anni di libidine. Vi aspetto in piazza del Mercato Nuovo accompagnato dalla Jerry Super Band".

L’area di piazza del Mercato Nuovo si aprirà alle 19 con street food, birrifici, live music, dj set, area gonfiabili, giochi per bambini e mercatini dell’artigianato. Una presenza che sarà continuativa per tutti i dodici giorni della rassegna, garantita dagli organizzatori di Music Staff, l’impresa di Monsummano Terme che ha vinto il bando biennale promosso dal Comune.

Tornando ai concerti, anche il 7 settembre sul palco salirà un volto noto, ovvero dj Prezioso. Arrivato alla ribalta del grande pubblico con la programmazione su Radio Deejay, si esibirà in piazza del Mercato Nuovo portando tutta la sua discografia: dai successi di inizio millennio fino alle ultime produzioni musicali.

L’8 settembre, in occasione della festa di Prato, ci sarà invece spazio per "Balliamo in Piazza" a cura di Latin Florence, cioè le esibizioni delle scuole di ballo latino-americano di Prato e dell’area metropolitana che si muoveranno sui ritmi caraibici. Sabato 9 settembre sarà la volta della serata "La Vita a 30 Anni", mentre domenica 10 scatterà il momento dell’entusiasmo e dell’energia dell’aperitivo in famiglia. Una delle serate più in voga fra i pratesi e i pistoiesi si sposterà dal Cdd a piazza del Mercato Nuovo, per un momento di aggregazione e divertimento.

"Intorno all’edizione 2023 del Settembre a Prato c’è un clima di grande entusiasmo – spiegano gli organizzatori –, merito di una rassegna di ospiti di alto livello che punta sulla qualità e sulla capacità di aggregare tanti settori differenti. Ci aspettiamo una risposta importante dai pratesi e dai toscani e i primi segnali decisamente incoraggianti già ci sono, come dimostrato dal primo sold out della semifinale della Palla Grossa fra Rossi di Santa Trinita e Verdi di San Marco. L’obiettivo che ci siamo prefissi è quello di trasformare questa kermesse in una rassegna di respiro nazionale".