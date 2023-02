Piattaforma in tilt Ancora disagi

Ancora una giornata di piattaforma informatica a singhiozzo, anzi altalenante, quella di ieri per i medici di famiglia. Infatti, da ieri mattina i dottori hanno avuto non poche difficoltà nell’invio dei piani terapeutici elettronici perché come da messaggio "il servizio è altalenante". La Società, che gestisce la piattaforma informatica, si è messa subito al lavoro per ripristinare il normale flusso digitale dei piani terapeutici elettronici. Nessuna alternativa per il curante che per questo tipo di pratica ha dovuto attendere che venisse ripristinato il servizio. Intanto, nel pomeriggio, poi sono emersi dei problemi sul server per cui ci sono state difficoltà nello scaricare i referti dall’Asl.