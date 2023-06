Piano strutturale Oggi dibattito di Italia Viva

E’ in programma oggi alle 16 un dibattito pubblico sul nuovo piano strutturale organizzato da Italia Viva alla Camera di commercio. "L’adozione del nuovo piano strutturale – si legge in una nota dei renziani – dovrà comportare prima di tutto una costruttiva analisi rispetto alle criticità che l’attuale piano porta con sé. Progettare lo sviluppo urbanistico di una città significa in primis pensare e programmare qualcosa di realizzabile per evitare che tutto si vanifichi in un libro dei sogni, forse un bel libro, ma che non porta con se i presupposti del “fare”, di attrarre investimenti e diventare motore di sviluppo e di crescita".

Al dibattito parteciperanno l’assessore all’urbanistica Valerio Barberis, Giancarlo Cecchi, coordinatore provinciale di Italia Viva e imprenditore del settore immobiliare, Daria Orlandi, presidente Ance Toscana Nord, Federico Lovadina, consigliere di Prelios e Sace, presidente di Toscana Energia, e Vincenzo Di Nardo, vice presidente Ance Toscana.