Piano strutturale, nelle idee di Aci una stazione vicino all’ospedale

Una nuova stazione ferroviaria nelle vicinanze dell’ospedale Santo Stefano, risoluzione definitiva del nodo dei sottopassi ferroviari fra Porta Pistoiese e San Paolo, l’adeguamento degli assi viari di viale della Repubblica (definito "un mostro tecnico) e viale Borgovalsugana, e una riorganizzazione complessiva del tpl con una visione d’area metropolitana. E’ quanto chiede il consiglio direttivo di Aci Prato che ha presentato le proprie osservazioni al piano strutturale realizzato dal Comune. Una serie di richieste che partono da un presupposto: il linguaggio utilizzato nel piano è poco chiaro. Inoltre, secondo Aci, manca uno strumento di confronto fra le future previsioni urbanistiche sul territorio pratese e quelle dei comuni vicini e d’area metropolitana.

Entrando nel merito delle osservazioni, Aci sottolinea come "manchino gli indirizzi sulle nuove capacità di introdurre intelligenza nel territorio" in riferimento agli sviluppi tecnologici sulla mobilità. Non solo, al netto dell’esito ad oggi "poco soddisfacente" del nuovo assetto scaturito dalla gara regionale del tpl, Aci reputa necessario introdurre, "un’autorità d’ambito in grado di avere una visione integrata dei sistemi di trasporto" su un bacino significativo. Sui nodi viari l’elenco è lungo. "Va prevista con coraggio e lungimiranza una modifica del tracciato ferroviario – suggeriscono da Aci – e sarebbe auspicabile l’eliminazione della stazione di Borgonuovo, in favore di una fermata davanti al Santo Stefano". L’Automobile Club si schiera anche a favore del bypass della 325 per un collegamento diretto fra la Vallata e Montemurlo, e auspica un asse alternativo fra Buzzi e viale Marconi, e lo spostamento del liceo Copernico nell’ottica di una soluzione nel medio termine per l’asse di viale Borgovalsugana "Serve riconfigurare l’area di Ponte Datini - conclude Aci Prato -, realizzare il sottopasso fra via Arcivescovo Martini e via Cavallotti passando sotto piazza Mercatale già più volte suggerito, casomai approfittando per realizzare il vecchio progetto di parcheggio sotterraneo, riequilibrando così il carico su viale Galilei e piazza San Marco".