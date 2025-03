Piano comunale di protezione civile: "Invito a inoltrare le osservazioni"

Lancia un appello Emanuela Paci, capogruppo della lista Vaianesi, a Vaiano, agli enti del terzo settore che saranno coinvolti nel sistema di Protezione Civile, affinché prendano visione del nuovo piano di Protezione Civile e portino le dovute osservazioni. "Ho avuto la percezione che non tutti abbiano saputo del nuovo piano – spiega Emanuela Paci – e noi come gruppo di opposizione presenteremo le nostre osservazioni, ma vorrei invitare tutte le associazioni di volontariato affinché prendano visione del piano e facciano altrettanto".

Il "Piano Comunale di Protezione Civile" di Vaiano adottato, è stato pubblicato il 6 marzo. "A partire dalla pubblicazione – scrivono sul sito del Comune, dove è possibile reperire il testo, vedere quello che è stato approvato a livello di Unione dei Comuni e trovare le informazioni su come presentare le osservazioni - ed entro 30 giorni, cioè entro sabato 5 aprile, chiunque può formulare osservazioni sui contenuti del Piano al fine di fornire un contributo utile alla sua definizione prima dell’approvazione in consiglio".

"Nel documento – continua la Paci - è scritto che l’amministrazione non dispone di dotazioni organiche tali da garantire continuità operativa in caso di emergenze di una certa rilevanza. Viene inoltre evidenziato il ruolo fondamentale delle associazioni sia per il primo soccorso, che per le esercitazioni e l’attività di informazione. E’ importante che le associazioni siano ascoltate e coinvolte, così da definire fin da subito nel piano le modalità precise con cui ognuna di esse può essere attivata, in base alle proprie competenze specifiche. Anche perché abbiamo sul territorio associazioni con attestati e specializzazioni di livello. Mi chiedo: se la disponibilità dei volontari venisse meno, esiste un piano B? Per questo ritengo che ci sia da far chiarezza fin da subito".

Claudia Iozzelli