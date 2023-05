"Piaga del nostro tempo, ora basta"

Le morti sul lavoro sono "una piaga del nostro tempo, cui non possiamo rimanere indifferenti. Dobbiamo dare risposte concrete, tutti insieme, stringendosi alle famiglie che hanno perso i loro cari". Lo ha detto il presidente del consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, dopo le due recenti vittime sul lavoro registrate in Toscana. "Come istituzioni - ha aggiunto Mazzeo - non saremo mai soddisfatti dei provvedimenti presi su questo tema finché una singola persona perderà la vita sul luogo di lavoro. Nel giorno del secondo anniversario della morte della giovane Luana D’Orazio, in provincia di Prato, è doveroso un ulteriore momento di cordoglio e di riflessione: appena due giorni fa, a Bolognana di Gallicano, ho commemorato 10 operai che hanno perso la vita nel 1939; nel primo trimestre del 2023 sono morte sul lavoro in Italia oltre 200 persone e i dati purtroppo sono drammaticamente in crescita". Per Mazzeo "la tutela della sicurezza e le condizioni del lavoro in Italia e in Toscana devono essere prioritari. Un paese che vuol definirsi civile non può accettare che i suoi cittadini perdano la vita lavorando".