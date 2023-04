Pestarono a sangue il ladro: in tre a processo

Lo hanno sorpreso a rubare dentro gli appartamenti dei dipendenti e lo hanno massacrato di botte dopo avergli legato mani e piedi. Un episodio violento molto grave che avvenne su un marciapiede di via Pistoiese nel novembre del 2016. La vittima, albanese di 22 anni, fu pestato a sangue dal proprietario di un ristorante cinese e da altri sei cinesi che lo avevano scoperto dopo il furto messo a segno nell’appartamento sopra il locale. Lo picchiarono in mezzo alla strada dopo averlo immobilizzato. La scena avvenne alle sette di sera, sotto gli occhi dei molti passanti. Ma non solo. L’aggressione venne ripresa dalle telecamere di sorveglianza di un negozio vicino. I carabinieri del Nucleo Investigativo riuscirono così a risalire all’identità dei sette picchiatori, il proprietario del ristorante, tre suoi dipendenti e altri tre cinesi intervenuti per aiutarli. L’udienza preliminare si è aperta ieri a quasi sette anni di distanza dal fatto. I sette imputati – di cui quattro sono irreperibili – sono accusati di lesioni aggravate dall’odio razziale e violenza privata in quanto l’albanese fu legato e immobilizzato senza la possibilità di potersi difendere.

Il giudice per l’udienza preliminare ha rinviato a giudizio i tre imputati – difesi fra gli altri dagli avvocati Alessandro Fantappiè e Patrizio Fioravanti – fissando la prima udienza a gennaio prossimo, mentre per i quattro irreperibili l’udienza si è risolta con un nulla di fatto.

La vittima era stata rintracciata dai carabinieri qualche giorno dopo l’aggressione. Venne processato per furto e condannato nonostante si fosse difeso sostenendo di essere intervenuto per fare da paciere fra i cinesi.

I sette aggressori, invece, furono indagati a piede libero tanto che quattro di loro, nel frattempo, si sono dileguati. D’altronde sono passati sette anni dal pestaggio. Il particolare più significativo di questo processo è la contestazione delle lesioni aggravate dall’odio razziale. In quel periodo nella comunità cinese serpeggiava un gran malumore per le continue rapine, gli scippi e i furti di cui gli orientali erano vittime. Il sospetto fu che alcuni cittadini cinesi si dessero appuntamento la sera per fare ronde e spedizioni punitive e "difendere" i connazionali dai continui episodio violenti, messi a segno soprattutto da stranieri nella zona di via Pistoiese. Una sorta di giustizia fai da te da parte di alcuni orientali che non si sentivano tutelati.

