Periti, elettronici, meccanici per la manutenzione

Periti, ingegneri civili, meccanici, elettronici, laureati in economia aziendale. Questi alcuni dei titoli di studio richiesti da Autostrade per l’Italia, che cerca diversi profili in Toscana, in particolare a Montecatini Terme, Firenze e Mugello. Il gruppo seleziona, tra gli altri, un tecnico intervento specialistico – energia & sicurezza, che, per la tratta autostradale assegnata, si occuperà prevalentemente di mantenere in efficienza gli impianti ed effettuare gli interventi specialistici di manutenzione preventiva, correttiva e straordinaria. Il contratto offerto è a tempo indeterminato. Un’altra figura ricercata è uno ‘Structural monitoring specialist’, che si occuperà principalmente di progetti di monitoraggio strutturale di opere quali ponti, viadotti e gallerie. E’ richiesta laurea magistrale in ingegneria civile, meccanica e elettronica, almeno tre anni di esperienza in ruoli analoghi ed esperienza in sistemi di monitoraggio infrastrutturale. Per candidarsi: www.autostrade.ititpersoneentra-nel-team.