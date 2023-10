Periferie in festa a Prato: ultimo giorno per il bando

Per diffondere l’atmosfera natalizia anche nelle periferie, il Comune ha pubblicato un avviso con cui selezionare le manifestazioni di interesse per la realizzazione di progetti e iniziative di animazione da cofinanziare a corredo degli interventi dell’amministrazione al di fuori del centro storico. A disposizione delle frazioni 74mila euro, 11mila in più dello scorso anno. Le proposte potranno riguardare le luminarie, seguendo le indicazioni dell’ufficio pubblica illuminazione, oppure iniziative di animazione del territorio. L’avviso è rivolto a soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro con la sola esclusione dei partiti e dei sindacati; soggetti pubblici o privati, anche con finalità di lucro, che presentino iniziative specifiche che devolvano il ricavato in beneficenza o che promuovano iniziative "comunque coerenti con gli atti di programmazione o indirizzo dell’ente, di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere il prestigio e l’immagine della città di Prato e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività". Le domande e la documentazione richiesta devono essere presentate entro le 13 di oggi al protocollo generale del Comune in piazza del Pesce. Testo dell’avviso e i moduli per la presentazione del progetto e la richiesta di contributo sul sito https:bitly.wsWx4f

Per info consultare il sito del Comune.