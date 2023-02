Peretola, la pista della discordia Nuovo documento per dire "no"

Quando si parla di aeroporto di Peretola il livello della discussione in consiglio comunale si accende. E non ha fatto eccezione nemmeno il dibattito di ieri pomeriggio, che ha visto la discussione di un ordine del giorno presentato dalla maggioranza di centrosinistra (Pd, Demos, Lista Biffoni, Sport per Prato) per ribadire la "contrarietà all’ampliamento del Vespucci". Alla fine il documento è stato approvato a maggioranza con 16 voti favorevoli e 9 astenuti (le opposizioni). Nel mezzo però non sono mancati i soliti scambi d’accusa. Il Movimento 5 Stelle si è scagliato contro l’assenza in aula del sindaco Biffoni, ribadendo come "così come è avvenuto per la multiutility, probabilmente è difficile, se non impossibile, per il sindaco dire di no gli ordini che provengono dal Pd fiorentino, che su questa storia dell’ampliamento dell’aeroporto proprio non riesce a darsi pace". Il consigliere del Centrodestra, Claudiu Stanasel ha accusato il Pd pratese di "non avere peso a livello regionale", mentre il capogruppo di Prato al Centro, Mirko Lafranceschina ha lanciato una provocazione alla maggioranza. "Se siete davvero contrari all’ampliamento di Peretola – dice -, allora venite con noi portando il gonfalone del Comune e facciamo assieme un sit in sotto il palazzo della Regione per dire no all’aeroporto. A quel punto sarà chiaro a tutti che il consiglio comunale di Prato è contrario al progetto di ampliamento del Vespucci". Il Pd, invece, per voce della consigliera Matilde Rosati si è detto "sorpreso" della ripartenza della discussione su Peretola. "A seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 2020, che era molto chiara sul punto, e ha portato argomentazioni di merito incontrovertibili sull’impatto negativo dell’aeroporto a livello ambientale e di sostenibilità, non ci saremmo mai aspettati una riapertura del caso Peretola – sottolinea -. Il nuovo masterplan non cambia l’impatto ambientale sui territori. La pista, per come sarà collocata, andrà ad occupare le zone del Parco della Piana, tutte dichiarate protette. Inoltre gli aerei andranno a sorvolare i centri abitati delle nostre frazioni a bassissima quota". A dare il punto di vista del Comune è stato il vicesindaco Faggi. "Noi dal 2011 siamo contrari all’ampliamento di Peretola, in tutti questi anni non abbiamo mai cambiato idea e non ci sono i presupporti per riaprire la discussione – conclude -. Sono passati 12 anni e l’aeroporto ampliato non c’è. E nemmeno tutt’oggi ci sono le condizioni per la città e per la Piana per dare un parere favorevole all’ampliamento".

Sdb