Perdite? C’è il numero verde h24

In caso di perdite di acqua niente paura: Publiacqua non va in ferie. E c’è un servizio in più: lo sportello digitale grazie al quale sarà possibile svolgere qualsiasi pratica comodamente dal luogo dove ci si trova. Anche in vacanza. Effettuare un nuovo allaccio, un subentro, una voltura o chiedere un preventivo idrico o fognario: con lo sportello digitale, Publiacqua consente ad ogni utente di gestire qualsiasi richiesta relativa alla fornitura del servizio idrico integrato da casa propria, collegandosi in video-chiamata con un operatore dedicato, come se si fosse davanti

allo sportello fisico. In caso di guasti ad agosto resta attivo 24 ore al giorno il numero 800 314 314, il servizio commerciale è contattabile all’800 238 238, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18,

il sabato dalle 9 alle 13. Il servizio MyPubliacqua si raggiunge dall’800 893 585, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, il sabato dalle 9 alle 13. Da cellulare (a pagamento) 055 0518080. Aperta anche la sede in via del Gelso, 15 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30; il sabato dalle 8.30 alle 12.30. Infine è attivo il servizio di avviso al quale si accede compilando una scheda on line: così Publiacqua chiamerà o invierà un sms

in caso di mancanze d’acqua

o disservizi relativi a lavori o guasti sulla rete idrica e sugli impianti della zona.