Perdita d’acqua "Lavori a breve"

Intervento sulla rete idrica in via di Casale. Dopo la segnalazione inviata da alcuni residenti al numero Whatsapp nell’ambito della rubrica del cittadino cronista (337.1063052) che lamentavano la presenza di una perdita e il conseguente spreco di migliaia di litri di acqua, la società che gestisce l’acquedotto risponde

e chiarisce i tempi dell’intervento.

"In merito alla segnalazione pubblicata martedì su La Nazione, ci preme precisare che la perdita in via di Casale è stata segnalata al nostro numero verde (800 314 314) il 19 luglio scorso e subito oggetto di sopralluogo", si legge nella nota inviata ada Publiacqua. "La perdita è risultata essere un guasto su allaccio, e non sulla condotta principale di distribuzione, di piccole dimensioni ed è stata consegnata alla ditta incaricata per la riparazione, in coda ad altre perdite più gravi e che provocano mancanza d’acqua, pericolo per la viabilità o infiltrazione su abitazioni. La riparazione è prevista nei prossimi giorni".

