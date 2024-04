"Percorso gara controllato per ben 5 volte"

“Tutti i controlli sul percorso di gara erano stati fatti scrupolosamente, e quella mattina erano presenti tutte le persone incaricate di vigilare sulla sicurezza, dalla polizia stradale alle sei scorte tecniche, così come le tre ambulanze, previste per soccorrere gli atleti in caso di emergenza“. E’ questa la ricostruzione resa ieri in tribunale a Pistoia, dai testimoni della difesa nel processo sulla morte di Michael Antonelli, il giovane campione di ciclismo che rimase coinvolto in un terribile incidente il 15 agosto 2018, durante la corsa Firenze-Viareggio. Imputati per omicidio colposo sono Rodolfo Gambacciani 71 anni, di Prato, direttore di gara e Gian Paolo Ristori, 82 anni, di Firenze, presidente della società organizzatrice. Michael Antonelli, campione di San Marino, tesserato per la Mastromarco Sensi Nibali di Lamporecchio, aveva 18 anni. Stava partecipando alla 72esima edizione della Firenze-Viareggio. L’incidente avvenne nella discesa del Monte Oppio, sulla Regionale 66, a Limestre. Il ragazzo stava affrontando una curva stretta quando davanti a lui, all’improvviso, si aprì una porzione di strada di 28 metri, senza protezioni. Fu in quel tratto che precipitò nel dirupo. Morì nel 2020 per le complicanze del Covid. La famiglia chiese la riapertura delle indagini. Ieri Gambacciani ha reso spontanee dichiarazioni. "Quello della Lima è un percorso particolare – ha spiegato – ma noi lo abbiamo visionato 5 volte prima della gara. Io ripercorsi il tracciato personalmente per controllare ogni tratto eventualmente pericoloso".

Martina Vacca