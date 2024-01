Percorsi formativi sulle nuove tecnologie. Le offerte di Prisma

Da mercoledì 17 gennaio prendono il via negli spazi di Prisma percorsi formativi sulle nuove tecnologie. Le attività di informazione e formazione del progetto Prisma hanno lo scopo di disseminare e promuovere la conoscenza dei processi di digitalizzazione connessi alle tecnologie emergenti e delle loro applicazioni in ambito industriale, oltre alla conoscenza di nuovi modelli di business resi possibili da queste soluzioni. Il programma di seminari prevede di trattare alcuni temi fra cui la trasformazione digitale del ciclo produttivo, l’utilizzo delle tecnologie emergenti al servizio dell’impresa. Quattro appuntamenti sono previsti a gennaio e si potranno seguire in forma ibrida (in remoto tramite collegamento alla call oppure in presenza presso gli spazi di via Galcianese 34). Il programma dei seminari prevede di trattare alcuni temi: la trasformazione digitale dell’intero ciclo produttivo, le tecnologie emergenti al servizio dell’impresa, il 5G per l’industria: scenari e servizi, le nuove leadership. Dettaglio dei corsi, modalità di iscrizione e altre informazioni sul sito www.prismaprato.it