Per ora il pronto soccorso resiste Stabile la media di duecento accessi

Nonostante l’ondata di caldo non stia dando, per ora, segnali di tregua, gli ingressi al pronto soccorso del Santo Stefano rimangono sotto la soglia delle 200 unità al giorno, in deciso calo rispetto ai 250 accessi di media registrati almeno fino a luglio. Sotto questo aspetto la prolungata fase di caldo africano non ha creato disagi tali da richiedere, finora, l’accesso al pronto soccorso. I numerosi appelli volti ad evitare, quando possibile, di uscire al sole tra le 12 e le 18 hanno dato evidentemente l’effetto sperato. Occorre, però, non abbassare la guardia. Il picco del caldo verrà raggiunto nella giornata odierna, ma il clima si manterrà rovente ancora fino a sabato (almeno). Anzi, a partire da domani tornerà un po’ di afa, dopo giorni di clima torrido. Per questo scompensi e colpi di calore rimarranno in agguato. E’ bene, dunque, ricordare le regole di base da attuare quando si è vittime di un colpo di calore. Occorre chiamare al più presto il 118, spostarsi o farsi spostare in un luogo più fresco e asciutto e chiedere dei panni freddi e inumiditi da mettere a contatto con la pelle. Accortezze che, secondo quanto si prevede, non saranno più necessarie dalla prossima settimana. Il grande caldo, infatti, lascerà spazio a temperature ben più gradevoli e rigeneranti di quelle attuali.

F.S.