Per MetRagazzi le Metamorfosi di Kinkaleri

Per MetRagazzi domani alle 19.30 e domenica alle 17 al Fabbricone debutta in prima nazionale Metamorpholand. Miti di trasformazione da Le Metamorfosi di Ovidio, un progetto di Massimo Conti, Marco Mazzoni, Gina Monaco, prodotto da KLM / Kinkaleri con il sostegno del Teatro Metastasio. Lo spettacolo esplora il mondo in continua trasformazione raccontato da Le Metamorfosi di Ovidio, cercando letteralmente di mostrarlo nella sua continua dinamica di apparizione. e Metamorfosi sono la storia mitica della nascita del mondo; vogliono rappresentare l’insieme del raccontabile con tutta la forza delle immagini e dei significati che esso convoglia. Un mondo dove le pietre, le piante, gli uccelli, gli animali, le stelle, sono stati creati a seguito di trasformazioni, considerando l’umanità, la natura e la divinità come uno spazio di relazione senza confini. Tutto cambia e niente muore. Classico e modernissimo rispetto alla relazione tra umanità e natura, il testo pone in primo piano l’importanza di considerare l’umano come parte di un tutto. Prezzo dei biglietti sei euro per i ragazzim sette per gli adulti.