Per le visite ripassare a novembre: "Controllo al cuore, attesa infinita. Non è giusto: lancio un comitato"

La visita differibile solo a Grosseto in tempi accettabili (9 febbraio) oppure a novembre a Prato o Pistoia, quella dermatologica a Prato, ancora a novembre. Cercare una prestazione nella sanità pubblica di questi tempi fa solo montare la rabbia ed è per questo che Paolo Pratesi, imprenditore di 55 anni, ha deciso di dare concretezza alla sua protesta lanciando il Comitato per la difesa della salute pubblica toscana, con lo scopo di raccogliere prima adesioni e poi di presentare un esposto alla procura perché indaghi su questi disservizi troppo diffusi.

"Per la visita cardiologica in tutto il 2024 ho trovato appena sette disponibilità in Toscana, delle quali alcune a Grosseto, le più vicine il 9 febbraio e il primo luglio, oppure ad Arezzo. A Prato il primo appuntamento è il 4 novembre – sottolinea il cittadino – Di fatto siamo costretti a ricorrere alla sanità privata, che in una settimana garantisce la visita al costo però di 120 euro. Chi non se lo può permettere, e penso a tanti anziani, cosa dovrebbe fare? Non mi sembra giusto che a rimetterci siano i più deboli e per questo ho deciso di lanciare il comitato. Trovo incredibile che per fare una visita al cuore richiesta da un medico si debba andare fino a Grosseto, oppure aspettare mesi per restare in provincia". La ricetta medica contiene una richiesta differibile, che la Regione si impegna a garantire al massimo in 30 giorni. Tecnicamente l’appuntamento del 9 febbraio a Grosseto rispetta i tempi, ma si capisce che è un’opzione che esiste soltanto sulla carta e nell’algoritmo di un computer. Per un appuntamento vero bisogna aspettare il 4 novembre, a Prato o Pistoia, quindi nove mesi interi.

"Non è andata meglio per la visita dermatologica, il primo appuntamento a Prato è sempre a novembre. Anche in questo caso rivolgendosi alle strutture private si devono spendere 120 euro. Ripeto, non è giusto", aggiunge Pratesi.

Per coloro che fossero interessati a partecipare al costituente Comitato per la difesa della salute pubblica toscana il contatto è il seguente: [email protected].

L.B.