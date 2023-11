Per la Beste un saluto: "mundial"

Tra i tanti che in questi giorni hanno mandato un messaggio di solidarietà a Prato c’è anche il campione del mondo ’82 Ciccio Graziani. In un video postato sui social Graziani si è rivolto in particolare alla Beste e ai suoi "capitani", come li ha definiti lui, Matteo e Giovanni Santi. Graziani avrebbe dovuto essere il protagonista di un incontro sul calcio al Beste Hub, ma l’appuntamento ovviamente è stato rinviato. La Beste è probabilmente l’azienda che ha subito i danni maggiori dall’alluvione, perché è finita sott’acqua due volte. "In questo momento così particolare e difficile voglio mandare un abbraccio – ha detto Graziani – Si può perdere una partita, ma il campionato è lungo e torneremo a vincere. Forza, tornerà a splendere il sole".