Per Joe Henderson Fabio Morgera & C a Sounds on friday

Stasera al circolo La Libertà di Viaccia, alle 21,30, terzo appuntamento della rassegna Sounds on Friday dedicato a Joe Henderson, una delle voci afroamericane più originali del periodo della Black Revolution degli anni ’60-’70: un percorso disegnato dal trio Fabio Morgera (tromba), Emiliano Pintori (organo Hammond), Alessandro Fabbri (batteria), che presenteranno prevalentemente brani tratti dall’ultimo disco di Fabio Morgera, "Tribute to Joe Henderson - In a Taurean Way". Questo tributo a Henderson, sottotitolato intenzionalmente "sulla strada del toro", ha la curiosa combinazione zodiacale del fatto che Morgera e Henderson condividono segno e data di nascita (24 aprile). La musica, ricca di una fantasia improvvisativa ritmata dalla esperienza notevole di Alessandro Fabbri alla batteria, offre anche la non frequente opportunità di una miscellanea sonora tra lo squillo protagonista della tromba dai colori caratteristici di Morgera e il suono mosso, quasi incostante, dello strumento elettromeccanico dell’organo Hammond di Emiliano Pintori. Dopo il tutto esaurito dell’ultimo concerto, per questa terza serata l’organizzazione consiglia la prenotazione: 349 2321388.