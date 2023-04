Per il Primo Maggio torna un po’ di Scompiglio

Primo maggio fra musica, street food, dibattiti e un pomeriggio di divertimento per grandi e piccini. Lunedì alla Pista Rossa di Seano, dalle 15 alle 21, c’è "Scompiglio" il concertone organizzato dai circoli Arci, dall’Mcl di Seano e dal Comune di Carmignano e che caratterizza da tanti anni la giornata della festa del lavoro. Sul palco si alterneranno gruppi e cantanti pamati dai giovani come Michael Perez, Goribori, New Icon con special guest Gianni Rosati al sax, Blebla e Frank DD and Friends. Non mancherà il dibattito, intorno alle 18, con la partecipazione dei sindacati. Lo slogan scelto per l’edizione 2023 è "Andiamo avanti". E poi intrattenimenti per bambini, gastronomia con panini espressi, piadine, fritture, bibite fresche e il mercatino della solidarietà.