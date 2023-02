"Per i sottopassi servono i sensori laser"

Un camion troppo alto bloccato in uno dei tanti sottopassi della città

Prato, 13 febbraio 2023 - Si chiamano sensori laser, rilevano in tempo reale l’altezza di camion e furgoni, e qualora la stazza dei mezzi pesanti sia superiore a quella consentita per riuscire a transitare da un sottopasso allora fanno automaticamente scattare il semaforo rosso, bloccando per tempo l’incauto guidatore. Questa strumentazione, il cui costo si aggira intorno ai 20.000 euro, è già stata sperimentata in altre città d’Italia e adesso a chiederne l’introduzione a Prato è il consigliere comunale del centrodestra Claudiu Stanasel. La proposta, già bocciata lo scorso aprile dalla maggioranza, torna più che mai attuale a seguito dell’incidente al sottopasso di via Nea Ionia (Santa Maria a Colonica) dove un furgone nei giorni scorsi si è incastrato danneggiando gravemente l’infrastruttura. Un danno enorme per i residenti e per le attività produttive di zona, visto che il sottopasso resterà chiuso per settimane in attesa del progetto di messa in sicurezza che dovrà essere approvato anche dal Genio Civile. Stanasel, così, alla luce dell’accaduto, torna a presentare la proposta di dotarsi dei ‘sensori laser’ che in altre parti d’Italia hanno risolto il problema del transito dai sottopassi. Un tema centrale per la viabilità pratese (basti pensare ai casi di Paperino, San Giorgio, Santa Maria a Colonica, Macrolotto Zero e San Paolo solo per citarne alcuni), con zone dove c’è commistione fra attività industriali e residenze, e dove la comunità deve essere tutelata dall’imprudenza di chi è alla guida.

"Quanti soldi ha speso il Comune negli ultimi anni per ripristinare tutti i sottopassi danneggiati da camion e furgoni? – si domanda Stanasel -. E quanto sono costate tutte le relative chiusure della viabilità a livello di tempo perso e di disagi ai residenti e alle attività produttive? Eppure un deterrente efficace ci sarebbe, e con una spesa predefinita si andrebbe a risolvere definitivamente il problema". Stanasel nel suo intervento ricorda che ci sono anche "specifici fondi ministeriali ed europei sul tema", per poi trarre le proprie conclusioni. "Il Pd non ha alcun interesse per la tutela della sicurezza e per la manutenzione dei sottopassi del nostro territorio – conclude -. Lo ha dimostrato in innumerevoli casi e continua a dimostrarlo bocciando tutte le proposte che arrivano da parte nostra e ignorando gli appelli continui dei cittadini di vari quartieri. L’amministrazione Biffoni si limita a osservare senza prendere atto del problema reale che esiste nel nostro territorio e piuttosto preferisce restare con sottopassi e viabilità bloccati per mesi e mesi".