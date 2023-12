Per i più piccoli i laboratori delle feste alla Lazzerini

Oggi pomeriggio alle 16 nella sala ragazzi e bambini della biblioteca Lazzerini ci sarà Ciao anno vecchio, ciao anno nuovo: per i più piccoli letture animate di storie magiche e un laboratorio per costruire insieme un calendario dei buoni propositi. A cura di Alessandra Forlani per bambini da quattro a sette anni. Sempre nella sala ragazzi e bambini della biblioteca Lazzerini venerdì 5 gennaio alle 16 un altro laboratorio delle feste a cura di Alessandra Forlani: Sta arrivando la Befana, letture animate in cui la protagonista sarà proprio la simpatica vecchietta che porta i doni. Al termine i bambini potranno realizzare con stoffa, lana e nastri una calza personalizzata insieme ai genitori. Per entrambi gli appuntamenti l’ingresso è gratuito, la prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected] e indicando: data dell’iniziativa, nome e cognome dell’accompagnatore, numero di cellulare, nome, cognome ed età di ciascun bambino.

Infine, a proposito di Lazzerini, c’è da ricordare che la biblioteca domenica 31 dicembre chiuderà alle 14. Resterà chiusa a Capodanno e nel giorno dell’Epifania.