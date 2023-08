Per averla non serve la domanda I Comuni contattano i beneficiari

"Dedicata a te" è una carta

di pagamento elettronica concessa, in modo automatico e senza necessità di presentare domanda, a famiglie in possesso di determinati requisiti per acquisti di beni alimentari di prima necessità. La carta è nominativa, viene rilasciata da Poste Italiane e contiene un contributo uguale per tutti di 382,50 euro. La carta è utilizzabile in tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari.

L’erogazione della carta rientra tra gli aiuti previsti dalla Legge di bilancio 2023. I beneficiari del contributo, in particolare, sono individuati dall’Inps ed iscritti in un elenco che viene messo a disposizione dei Comuni. I Comuni stessi poi comunicano agli interessati l’assegnazione del beneficio

e le modalità di ritiro della carta negli uffici postali che sono abilitati al servizio. Il Comune di Prato ha inziato ad inviare

la comunicazione ad ogni beneficiario con le indicazioni per il ritiro della carta negli uffici postali cittadini.