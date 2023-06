Pensionati e famiglie Sempre più disagi E si tagliano le cure

E’ in costante aumento il numero di famiglie che viene seguito dai servizi della Fondazione Solidarietà Caritas. I dati dell’ultimo bilancio sociale parlano di 1221 famiglie, per un totale di 3.000 persone sostenute attraverso contributi in denaro, centro d’ascolto, sportello per il sostegno psicologico, ronda notturna per i senzatetto, operatori di strada ed Emporio della solidarietà. Rispetto al 2021 le persone seguite dalla Caritas sono aumentate 4%, cioè in carico ce ne sono circa un centinaio in più. E il trend anche per il primo semestre 2023 sembra essere costante. Non è un caso che la Fondazione abbia aumentato anche l’investimento nei servizi, portandolo a 960.000 euro. Una cifra che porta a chiudere il bilancio 2022 con una lieve perdita di alcune decine di migliaia di euro, ma che testimonia anche come siano cresciute le donazioni dei pratesi. Per quanto riguarda il profilo delle persone che nel 2022 per la prima volta si sono rivolte a Caritas, la situazione è molto variegata. Fra gli italiani ci sono pensionati in difficoltà a cui non basta l’assegno minimo mensile e poi tanti cinquantenni che hanno perso il lavoro e non riescono a ricollocarsi. Fra gli stranieri la fetta principale è composta da donne, che stanno a casa ad accudire i figli e la cui famiglia non arriva a fine mese solo con lo stipendio del marito. A dare risposta a tutte le richieste è una squadra composta da 19 dipendenti e 151 volontari. Nel 2022 i quattro operatori addetti all’incontro con gli assistiti hanno effettuato 3534 colloqui. Delle 1221 famiglie seguite dalla Caritas di Prato, il 42,8% è composto da italiani, l’età media è alta (56,8 anni) e le donne rappresentano il 60%.

"Prevalgono le situazioni di carenza di lavoro per chi potrebbe ancora essere attivo – spiega Massimiliano Lotti, responsabile dell’osservatorio sulle povertà a Prato –, e di pensioni molto basse rispetto alle esigenze di vita quotidiana. Sono anche abbastanza frequenti le situazioni dove i principali tagli di spesa riguardano la salute nel tentativo di pagare utenze e affitti, che rimangono comunque i capitoli più onerosi". La quota dei minori è di 1138, la maggior parte vive nelle famiglie immigrate. Quasi tutti abitano con genitori senza lavoro o con un lavoro precario o insufficiente. "Vogliamo mettere a conoscenza di tutti le nostre attività – spiega il presidente della Fondazione Caritas Umberto Ottolina –, perché il mio timore è che siano in larga parte solo le persone che hanno un disagio a conoscere i nostri servizi".

Sdb