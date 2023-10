Pensare con le immagini: a lezione di fotografia

Per chi ama la fotografia, Officina Teen offre la possibilità di partecipare al laboratorio "Pensare con le immagini", proposto da A.I.D. l’Associazione italiana dislessia, sezione di Prato. Il laboratorio è adatto a tutti coloro che vogliono imparare a utilizzare al meglio la propria macchina fotografica, sia essa una reflex o uno smartphone. I partecipanti apprenderanno le tecniche di base per la fotografia e l’utilizzo delle principali applicazioni di post-produzione, sia sul computer che su smartphone, come Adobe Lightroom, Snapseed e altri programmi simili. Il mondo diventerà fonte d’ispirazione per raccontare se stessi, attraverso la fotografia ed il suo particolare linguaggio creativo. Per

tutte le informazioni sulla nuova programmazione di Officina Teen in piazza Macelli sono reperibili anche consultando il sito www.officinateen.it