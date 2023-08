Pensare all’arte Un regalo a tutta la città

Maristella Carbonin

Fare un regalo alla città senza chiedere nulla in cambio. Nemmeno un grazie. Negli anni in cui si sgomita per guadagnare qualche "like" in più, fa notizia la generosità elegante che sta dietro la donazione che servirà a coprire il costo dei lavori di restauro dell’opera di Moore. Il "buco" che riempie, per giocare con le parole, piazza San Marco. L’opera, diventata simbolo della città, da quasi 50 anni (era il 1974 quando arrivò a Prato) è nel cuore dei pratesi e nelle fotografie dei turisti che vengono a scoprire la nostra città. Ecco dunque un omaggio che non è solo all’arte, ma è prima di tutto a Prato e alla sua gente. E così noi, alla benefattrice senza un nome, vogliamo dire grazie. Lo stesso, e di cuore.