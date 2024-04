Pedini trionfa sul ring. Il pugile premiato in Comune

Una medaglia del Comune di Poggio a Caiano per Giorgio Pedini. E’ stato ricevuto dal sindaco Riccardo Palandri e dall’assessore allo sport Piero Baroncelli il campione di boxe Giorgio Pedini, 20 anni che ha vinto a Firenze il torneo "Nepi – Etruria 2024" nella categoria elite 80 kg. "Ecco un altro orgoglio poggese – commenta il sindaco Palandri – perché ci sono diversi giovani che si distinguono per la loro bravura in ambito sportivo e Giorgio è uno di questi". Il giovane campione, sorridente e felice del risultato portato a casa, ha parlato con gli amministratori della sua passione per la boxe che poi ha messo in pratica da poco tempo: dal novembre dello scorso anno. Tanto allenamento per il 20enne che ha già in calendario altri incontri. Pedini, che fa parte della boxe ‘Ambra Libertas’ ed è arrivato in Comune accompagnato dal suo allenatore Mario Marini. "Un uomo - dicono Palandri e Baroncelli – che fa davvero tanto per i ragazzi. Marini ama veramente lo sport e la sua passione la trasmette".