Pecci, le proposte in lingua originale

Al cinema Terminale oggi alle 21.15 The Whale di Darren Aronofsky, con Brendan Fraser, in versione originale con sottotitoli, che sarà proposto in versione italiana anche domani e domenica alle 16.15, 18.30 e 21.30. Domenica nella sala di via Carbonaia torna anche la rassegna Cinefilante: alle 10.30 per i più piccoli ci sarà Ernest & Celestine. Infine il cinema Pecci propone Decision to leave (oggi alle 17, domenica alle 21.10 in versione originale con sottotitoli), The quiet girl (oggi alle 19.30 e domenica alle 18, domani alle 21.15 in versione originale), Tutta la bellezza e il dolore (oggi alle 21.15 e domenica alle 15.45, sempre in lingua originale) e Wittgenstein (domenica alle 19.45, versione originale).